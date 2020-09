Fuori strada a Desenzano, paura per un 71enne SIRENE DI NOTTE

Fuori strada a Desenzano, paura per un 71enne: ma sono molti altri i casi di incidente che hanno impegnato i soccorritori stanotte.

Fuori strada a Desenzano

Attimi di paura in via dei Colli Storici a Desenzano: ieri sera, verso le 23,un 71enne è finito fuori strada con il suo mezzo. L’incidente ha allertato il quartiere e le ambulanze si sono precipitate sul posto in codice rosso: fortunatamente l’anziano non ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Desenzano.

Gli interventi

Poco dopo la mezzanotte due uomini, un 23enne e un 37enne, sono stati soccorsi a Calvagese dopo essersi ribaltato con l’auto sulla provinciale 78. Una carambola senza gravi conseguenze, dal momento che i due coinvolti ne sono usciti contusi ma non in pericolo di vita. Momenti di apprensione anche per una 77enne di Concesio, che questa mattina verso le 7.30 è finita contro un ostacolo ed è stata trasportata al civile in codice giallo, mentre a Orzinuovi un 29enne è caduto al suolo, è stato soccorso dalla Croce Verde di Orzinuovi e trasportato in ospedale in codice verde.

Malore in strada

Preoccupazione invece per il 51enne di Ospitaletto che ieri sera si è sentito male in via Padana Superiore. L’uomo è stato soccorso dai volontari di Ospitaletto e portato d’urgenza in Poliambulanza: le sue condizioni al momento del ricovero parevamo gravi.