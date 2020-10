Frontale a Manerbio, sei giovani coinvolti SIRENE DI NOTTE

Frontale a Manerbio: è accaduto questa notte, sei giovani coinvolti. A Leno questa mattina altro incidente stradale: auto contro ostacolo, coinvolte due persone.

Frontale a Manerbio

Grande paura sulla strada per Offlaga: questa notte, poco dopo le 2, due auto si sono schiantate frontalmente. Sei le persone ferite ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e 21 anni. Le ambulanze di Bagnolo Mella, Quinzano d’Oglio, Gruppo Verolese del Soccorso, Bianca del Dominato Leonense, i mezzi di soccorso avanzato con a bordo il medico da Montichiari e quello con a bordo l’infermiere da Manerbio, si sono precipitate sul posto in codice rosso. Richiesto intervento anche dell’elisoccorso Brescia che ha dovuto rifiutare la missione per meteo avverso. I giovani sono stati trasferiti in diversi ospedali, tra questi Manerbio, Spedali Civili e Poliambulanza di Brescia, tutti in codice giallo.

Incidente a Leno all’alba

Alle 6 circa sulla strada provinciale 8, in territorio di Leno, un’auto si è schiantata violentemente contro un ostacolo. Coinvolti un uomo di 45 anni e un altro di 60, nessuno è stato trasferito in ospedale.