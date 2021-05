Fuoco e fiamme nella notte in un capannone a Carpenedolo.

Un grave incendio è avvenuto questa notte – mercoledì 5 maggio 2021, poco dopo la mezzanotte – in via Lodetti 15 a Carpenedolo. Un capannone adibito ad attività commerciale e deposito ha visto divamparsi le fiamme. Sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco di Brescia e un’autoambulanza. L’intervento è durato diverse ore prima che le fiamme venissero domate.

Le foto dell’incendio

Il comunicato dei Vigili del Fuoco

«Alle ore 00.20 la sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Brescia è stata attivata per un incendio di un capannone nel comune di Carpenedolo, in via Carlo Lodetti 15, adibito ad attività commerciale e deposito. Sul posto sono state inviate diverse squadre Vf con relative autoscale e autobotti. Sul posto è stata richiesta la presenza del funzionario VF reperibile e del ROS, il Responsabile delle Operazioni di Soccorso. A scopo cautelativo, vista la natura e la virulenza dell’incendio è stata richiesta la presenza di un presidio sanitario (ambulanza). Presenti in posto anche i Carabinieri di Carpenedolo. Durante l’attività di spegnimento, sul posto sono stati inviati la kilolitrica, il carro aria e il carro schiume in supporto alle squadre VF. L’intervento è ancora in corso».