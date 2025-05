Fumata bianca per il cantiere della rotonda all’incrocio tra via Sant’Eusebio e via Santa Maria. Come annunciato a fine aprile nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, i lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio del provinciale, già teatro di numerosi incidenti (anche gravi), sono cominciati giovedì 15 maggio.

Fumata bianca per la rotonda tra via Sant'Eusebio e via Santa Maria: partiti i lavori per la messa in sicurezza

La realizzazione è in capo alla ditta Mondini, a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la costruzione del nuovo polo nel comparto tra via Dante e via Sant’Eusebio (dove verrà trasferita l’attività produttiva dell’azienda): un progetto strategico per la viabilità, fortemente voluto dall’Amministrazione, che rappresenta «il primo passo di una serie di interventi pensati per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza all’ingresso del nostro paese», hanno commentato dal Comune.

Una notizia accolta positivamente anche dai colognesi, che finalmente (e questa volta, il finalmente, non stona) vedono partire un progetto richiesto e atteso da oltre venti anni per risolvere le criticità dell’intersezione. Salvo imprevisti, la costruzione della rotatoria verrà ultimata entro il mese di ottobre: durante la fasi di cantiere la viabilità sul provinciale non subirà interruzioni.