Fulminata da un infarto muore sotto agli occhi del figlio e del marito.

Fulminata da un infarto muore sotto agli occhi della famiglia

Una tragedia che si è consumata ieri mattina attorno alle 10 in via Roma a Quinzano d’Oglio, quando una donna indiana di 58 anni è stramazzata al suolo mentre stava aiutando il marito e il figlio a fare il trasloco. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la 58enne indiana si era seduta un momento accanto al figlio per riposare, poi si è alzata ed è stata colta dal malore che non le ha lasciato scampo, cadendo al suolo e battendo la testa. A nulla è servito il massaggio cardiaco praticato senza sosta dalla vicina di casa, una soccorritrice, e nemmeno l’aiuto dei colleghi, giunti sul posto con l’ambulanza, per lei non c’è stato niente da fare. Un dramma improvviso che ha lasciato sotto shock l’intera comunità.