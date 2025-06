Fuggono in auto dalla Locale e poi se la danno a gambe: sequestrati oggetti atti allo scasso.

Succede a Rezzato. Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno 2025 a bordo di un'auto con targa straniera alcuni soggetti si aggiravano nel territorio comunale quando sono stati invitati dalla Polizia Locale a fermarsi. Invito non accolto: in un primo momento il conducente ha cercato di investire uno degli agenti per poi accelerare e dar vita ad una fuga precipitosa. Da qui un inseguimento che è proseguito per qualche chilometro fino all'accesso alla zona industriale della via Treponti. Qui i soggetti, una volta fermata bruscamente l'auto, sono scesi e hanno dato vita ad una fuga precipitosa a piedi all'interno dei campo facendo così perdere le proprie tracce.

Fuggono dalla Locale che perquisisce il veicolo

Gli agenti della Locale, nel frattempo, hanno avuto modo di perquisire il veicolo: al suo interno, nel bagagliaio per la precisione, sono stati trovati numerosi attrezzi atti allo scasso. Tanto è bastato per far pensare che fossero presenti sul territorio per commettere reati. Ad intervenire in supporto anche una pattuglia di carabinieri, i militari hanno collaborato con gli agenti per la ricerca dei fuggitivi. Sono in corso accertamenti sul proprietario dell’auto, attualmente irreperibile. Il pronto intervento degli Agenti ha permesso di sventare episodi di furti in abitazione.