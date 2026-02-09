Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la provenienza di tutta la merce rubata e capire quali sono gli esercizi commerciali colpiti

Fuggono dal supermercato, trovati con oltre 7mila euro di merce rubata: quattro i denunciati.

Il furto

É successo nei giorni scorsi a Pralboino: la scoperta da parte della Polizia Locale Intercomunale di Leno. Gli agenti erano appostati nel parcheggio di un supermercato quando hanno notato quattro giovani di etnia rom uscire a passo spedito dall’esercizio commerciale con numerose borse tra le mani.

Fuggono dal supermercato, oltre 7mila euro di refurtiva

Sono stati quindi fermati e, alla richiesta di esibire lo scontrino fiscale, non sono stati in grado di dare alcuna spiegazione e neppure di esibire lo scontrino. Ha quindi preso il via la perquisizione personale del veicolo che ha permesso di trovare altra refurtiva nascosta nell’abitacolo, frutto di furti commessi in altri supermercati della zona, il tutto sottoposto a sequestro.

Scatta la denuncia

I quattro soggetti, già noti, sono stati denunciati a piede libero per ricettazione e furto aggravato in concorso. Nel frattempo la Polizia Locale di Leno sta proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta provenienza di tutta la refurtiva e individuare gli esercizi commerciali colpiti.