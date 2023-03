Fugge in tangenziale dai motociclisti della Locale: in carcere

Fugge in tangenziale dai motociclisti della Locale: per lui si aprono le porte del carcere.

Questo quanto spetta al 51enne albanese che nel pomeriggio di venerdì 10 marzo 2023 ha creato del panico in tangenziale dopo essere fuggito ai controlli della Polizia Locale i quali agenti lo stavano inseguendo sulla motocicletta. L'uomo, un 51enne albanese, è stato sottoposto a svariate operazioni al fine di ridurre le fratture a braccia e gambe causate dalla caduta.

Al momento si trova ancora in ospedale, nel frattempo si è svolto in Tribunale l'udienza per direttissima: in rtale occasione sono stati a lui contestati reati relativi all'evasione, al possesso di cocaina e all'uso di targhe contraffatte. A tutto ciò, naturalmente, si aggiunge anche la resistenza a pubblico ufficiale.

Era latitante

Il 51enne era diventato latitante agli occhi delle Forze dell'ordine: si trovava, infatti, agli arresti domiciliari per droga da più di un anno ma in tutto questo tempo si era reso irreperibile. Nel pomeriggio di venerdì si trovava a bordo della sua motocicletta con tanto di targa falsa. Così la Polizia Locale ha segnalato alla pattuglia di motociclisti il soggetto ed è stato subito rintracciato incrociando la differenza tra targa e modello.

Invertito il senso di marcia

Il 51enne, una volta accortosi della presenza della pattuglia, ha invertito la marcia: il tutto si è verificato da via Serenissima verso Rezzato e Mazzano. Qui ha invertito la marcia procedendo verso la tangenziale Sud in direzione Milano. Lungo la rampa che collega la tangenziale Sud con la Ovest la moto è arrivata ad altissima velocità ha urtato la pattuglia e l'uomo ha impattato contro il guard rail.