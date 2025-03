Fugge dopo aver causato un sinistro a Rezzato: identificato.

Identificato: fugge dopo il sinistro

Stava viaggiando in auto nel centro della città di Rezzato quando ha urtato con violenza un veicolo in sosta. Subito dopo lo scontro non si è fermato per attendere l'arrivo dell'altro automobilista, si è infatti dato rapidamente alla fuga tornando verso casa.

La testimonianza e le immagini

Testimone del sinistro un ciclista il quale, oltre ad attendere l'arrivo sul posto dello sfortunato automobilista, è riuscito a ricordare una parte della targa del veicolo del fuggitivo. É quindi partita la richiesta di intervento al comando di Polizia Locale di Rezzato i quali agenti, grazie alla visione delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e all'ausilio prestato dal Comando Polizia Locale del Comune di Borgosatollo, sono riusciti ad identificare il soggetto dopo pochi istanti. L'uomo si è giustificato comunicando di non essersi accorto; peccato che la sua vettura ha presentato danni non di poco conto.