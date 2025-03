Fugge dagli agenti e lancia droga fuori dal finestrino: scattano le manette.

Succede a Rezzato dove un uomo si stava aggirando in centro con fare sospetto nella mattinata di sabato 22 marzo 2025, quando è incappato in un controllo degli agenti del comando Polizia Locale di Rezzato impegnati in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti hanno invitato l'uomo a fermarsi ma lui si è dato alla fuga a bordo della sua auto percorrendo oltre venti chilometri.

Ha quindi preso il via un inseguimento rocambolesco arrivando a raggiungere una velocità di oltre 150 chilometri in tratti stradali in centro e con il rischio di scontrarsi frontalmente con altri conducenti. La corsa è terminata in via Dalmazia nel territorio del Comune di Brescia dove l’uomo, residente a Botticino, pensando di farla franca, ha lanciato dal finestrino del veicolo un involucro contenente droga, poi recuperato dagli Agenti. Una volta raggiunto ha spintonato gli Agenti riuscendo oltretutto a lanciare dosi di cocaina sui binari dell’ex ferrovia lì presente, droga che è stata poi recuperata.

Una volta bloccato il soggetto è stato perquisito, perquisita anche l'abitazione la dimora dello stesso: qui è stata rinvenuta altra droga, oltre che denaro contante derivante dell’attività di spaccio. Complessivamente sono stati sequestrati circa tre etti di cocaina e tre etti di marijuana, oltre al materiale per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente, nonché denaro contante dell’importo complessivo pari ad euro 4.900. L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente destinati allo spaccio, poi trasferito agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo celebratosi ieri mattina (lunedì 24 marzo 2025) presso il Tribunale di Brescia. L’arresto è stato convalidato dal Giudice ed il soggetto è tornato agli arresti domiciliari.