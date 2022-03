Pontevico

Il 30enne alla guida "mi sono spaventato vedendo le luci blu della vostra auto"

E' accaduto lo scorso week end a Pontevico

Fugge all'alt della Polizia Locale preso a Manerbio

Un fine settimana intenso per gli agenti della Polizia Locale, soprattutto durante i controlli notturni del territorio finalizzati alla guida in stato di ebbrezza e alla sicurezza della circolazione stradale. Il caso più eclatante è quello della fuga di un 30enne alla guida di un'auto sportiva.

Nelle serate scorso gli uomini del Comandante Luca Leone si sono trovati a inseguire un automobilista che non ha rispettato l'alt degli agenti della Polizia Locale dell'Unione Lombarda di Pontevico e Robecco d'Oglio, e si è dato alla fuga.

La pattuglia, in emergenza, ha cercato di fermare il veicolo che il pontevichese guidava all'impazzata tra i vicoli di Pontevico creando una situazione pericolo per gli altri utenti della strada.

Gli agenti sono riusciti a fermarlo nei pressi di Manerbio e l'uomo si è giustificato dicendo di essersi spaventato per le luci blu del veicolo della Polizia.

Questa fuga alla "Bo e Luke", che per fortuna non ha avuto conseguenze nonostante la condotta di guida del 30enne, ha fatto totalizzare al guidatore violazioni stradali per circa 800 euro e azzerati i trenta punti della patente. Per quanto riguarda invece la violazione di mancato rispetto dell'alt, comporta la segnalazione alla Prefettura di Brescia.

I controlli della nottata hanno anche portato al ritiro di una patente per guida in stato di ebbrezza, di due libretti di circolazione e sequestro dei veicoli che risultavano sprovvisti di assicurazione. Due i verbali per sorpassi in curva in orario notturno e altri 10 verbali per condotte di guida pericolosa, eccessiva velocità e mancato rispetto della segnaletica stradale come il mancato rispetto dello "stop".