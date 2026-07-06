Di fronte all’alt dei carabinieri hanno schiacciato l’acceleratore, dando vita a un inseguimento carambolesco tra Chiari e Pontoglio, dove l’auto in fuga ha finito la sua corsa scontrandosi con un altro veicolo. Uno dei passeggeri, un tunisino di 27 anni, è stato bloccato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Chiari; continuano invece le operazioni per individuare il secondo soggetto, che è riuscito ad allontanarsi.

Fugge all’alt dei carabinieri con un’auto rubata: inseguimento tra Chiari e Pontoglio

E’ successo nel week end, durante un servizio straordinario di controllo del territorio che ha impegnato i militari dell’Arma e la Polizia locale, finalizzato principalmente alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’attività i carabinieri della stazione Chiari hanno intimato l’alt ad un’autovettura, Il conducente, invece di fermarsi, si è dato alla fuga insieme ad un altro passeggero: ne è nato un inseguimento tra le vie della Bassa che si è concluso a Pontoglio, dove l’auto dei fuggiaschi – poi risultata rubata – ha causato un sinistro stradale con un altro veicolo. Uno dei due passeggeri, un cittadino tunisino di 27 anni, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, è stato bloccato e denunciato a piede libero per i reati di ricettazione e resistenza a Pubblico ufficiale. Proseguono invece le indagini per identificare il secondo occupante del mezzo.

Durante i controlli, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, due giovani – poco più che maggiorenni – sorpresi con dell’hashish sono stati segnalati alla Prefettura come due assuntori di sostanze stupefacenti. Al bilancio si aggiungono tre contravvenzioni al Codice della Strada tra superamento del limiti di velocità , rumori molesti durante la circolazione e l’uso del telefono cellulare durante la guida.