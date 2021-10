Castegnato

L'uomo ha tentato di rapinare, fingendo di impugnare una pistola, la cassa del McDonald's.

Il fatto è avvenuto a Castegnato.

Fuga e spari fuori dal McDrive: maresciallo fuori servizio arresta delinquente

Ha tentato di rapinare il McDonlad's di Castegnato, fingendo di impugnare una pistola. Ma il suo piano è stato sventato dall'intervento coraggioso di un maresciallo del Nucleo operativo della Compagnia di Chiari che si trovava in zona. Lui non poteva sapere che il malvivente non aveva con sé una vera arma e per questo avrebbe esploso alcuni colpi di pistola per fermare la sua fuga a bordo di un'auto rubata. Ma per chiarire questo punto sul posto è intervenuta anche la "scientifica" da Brescia. L'uomo, residente a Castel Mella, è stato arrestato e portato in carcere.

