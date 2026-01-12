Fuga di gas in centro, allarme a Chiari: tecnici e pompieri al lavoro

Allarme questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, a Chiari: in viale Mellini si è infatti verificata una importante perdita dalla rete di distribuzione del gas metano. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e riparare il guasto. Sul posto si sono portati anche i Vigili del fuoco.
Allarme in centro a Chiari
“Per garantire l’incolumità pubblica e facilitare le operazioni di ripristino, la viabilità nell’area è stata parzialmente modificata – è l’annuncio dell’Amministrazione comunale, che ha dato notizia dell’accaduto sui propri profili social – Invitiamo caldamente tutti i cittadini a evitare di recarsi con le auto in zona. È fondamentale mantenere le strade sgombre per permettere il transito e le manovre dei mezzi pesanti impegnati nella sistemazione della rottura. L’Amministrazione comunale ringrazia tutti per la comprensione e la preziosa collaborazione in questa fase di emergenza”.