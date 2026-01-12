Fuga di gas in centro, allarme a Chiari: tecnici e pompieri al lavoro

Importante fuga di gas in viale Mellini, lavori in corso e appello del Comune: "Evitate la zona se siete in auto"

Allarme questa sera, lunedì 12 gennaio 2026, a Chiari: in viale Mellini si è infatti verificata una importante perdita dalla rete di distribuzione del gas metano. I tecnici sono al lavoro per mettere in sicurezza la zona e riparare il guasto. Sul posto si sono portati anche i Vigili del fuoco.

Allarme in centro a Chiari