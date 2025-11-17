Fuga di gas alla scuola secondaria G.B. Corniani a Orzinuovi: chiuso il plesso

Fuga di gas alla scuola secondaria G.B, Corniani di Orzinuovi: chiuso il plesso.
Chiuso il plesso a seguito di una fuga di gas
Il plesso che ospita la scuola secondaria G.B Corniani di Orzinuovi è stato chiuso tempestivamente a seguito di una fuga di gas che si è verificata nella mattinata di oggi (lunedì 17 novembre 2025).
Negli spazi della scuola primaria
Come reso noto dalla scuola, a causa dell’inagibilità dell’edificio, gli alunni sono stati trasferiti negli spazi della scuola primaria di via Cernaia sempre a Orzinuovi. L’invito rivolto ai genitori è quello di andarli a ritirare i propri figli personalmente nella segreteria della scuola primaria.