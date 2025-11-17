alunni trasferiti

Fuga di gas alla scuola secondaria G.B. Corniani a Orzinuovi: chiuso il plesso

Gli alunni sono stati spostati negli spazi della primaria di via Cernaia

Fuga di gas alla scuola secondaria G.B. Corniani a Orzinuovi: chiuso il plesso

Orzinuovi · 17/11/2025 alle 10:48

di

Fuga di gas alla scuola secondaria G.B, Corniani di Orzinuovi: chiuso il plesso.

Chiuso il plesso a seguito di una fuga di gas

Il plesso che ospita la scuola secondaria G.B Corniani di Orzinuovi è stato chiuso tempestivamente a seguito di una fuga di gas che si è verificata nella mattinata di oggi (lunedì 17 novembre 2025).

Negli spazi della scuola primaria

Come reso noto dalla scuola, a causa dell’inagibilità dell’edificio, gli alunni sono stati trasferiti negli spazi della scuola primaria di via Cernaia sempre a Orzinuovi. L’invito rivolto ai genitori è quello di andarli a ritirare i propri figli personalmente nella segreteria della scuola primaria.

 

 

Tu cosa ne pensi?