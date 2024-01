Fruttivendolo di giorno e di sera dormitorio per stranieri: la scoperta a Mazzano.

La scoperta a Mazzano

Per tutti un normale fruttivendolo durante il giorno e poi, una volta abbassata la serranda, si trasformava in un dormitorio per stranieri. La scoperta ieri (lunedì 8 gennaio 2024) da parte della Polizia Locale intercomunale di Mazzano, Nuvolera e Nuvolento, in collaborazione con i Nas dei carabinieri, i vigili del fuoco, personale di Ats Brescia e dell’ufficio tecnico. Gli stessi hanno effettuato un sopralluogo in un esercizio commerciale sito in via Padana Superiore a Mazzano .

Fruttivendolo di giorno e di sera dormitorio

In particolare, al titolare di origine egiziana, sono state attribuite irregolarità nella conservazione degli alimenti. Ma anche problemi agli impianti di struttura così come al piano prevenzione incendi oltre a ulteriori irregolarità inerenti le mappe catastali. La cosa più grave, però, è stata individuata nel retrobottega dove era stato allestito un piccolo dormitorio nel quale la sera trovavano rifugio quattro connazionali del proprietario. Non è stato ancora possibile quantificare l'entità delle multe che si prevede essere imponente.

A seguito della scoperta il negozio è stato chiuso e la merce trasferita altrove.