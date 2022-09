Frontale tra due auto, scatta il codice rosso

Attimi di apprensione quelli vissuti nella mattinata di oggi (venerdì 2 settembre 2022) a Provaglio d'Iseo.

Frontale tra due auto: i coinvolti

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso alle 9.40 sulla spbs510. All'origine del sinistro un frontale tra due auto anche se ancora non è nota la dinamica esatta dell'accaduto. Due le persone coinvolte, un ragazzo di 34 e un uomo di 47 anni.

L'arrivo dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo. Presente anche la Polizia Stradale di Iseo.

Seguono aggiornamenti.