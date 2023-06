Frontale tra Chiari e Roccafranca, due i coinvolti

Frontale tra Chiari e Roccafranca, due le persone coinvolte.

Frontale tra Chiari e Roccafranca, ecco il luogo del sinistro

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato in codice giallo poco dopo le 14: il sinistro si è verificato sulla sp 72

L'arrivo dei soccorsi

Ancora non è nota l'esatta dinamica del sinistro: stando alle prime informazioni si tratterebbe di uno scontro frontale tra due auto, due le persone coinvolte. Tra queste una donna di 48 anni. Ad intervenire prontamente sul posto tre ambulanze e i Vigili del fuoco di Chiari. Sembra che le condizioni dei coinvolti, per fortuna, non siano preoccupanti. La missione è infatti stata classificata in codice giallo.