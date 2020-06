Frontale tra Adro e Capriolo, interviene l’elisoccorso

Uno schianto frontale, violentissimo, in territorio di Adro ma a ridosso del confine con Capriolo. Strada chiusa e soccorsi in azione sulla Sp XII. Allertato anche l’elicottero da Brescia.

Frontale tra Adro e Capriolo

L’incidente è avvenuto intorno alle 23.15. Uno schianto tra due auto sulla provinciale tra Adro e Capriolo. Sarebbero quattro le persone coinvolte e la chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso. Al momento le informazioni sulle condizioni dei feriti sono ancora frammentarie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Iseo, i Vigili del fuoco, tre ambulanze da Adro, Capriolo e Rovato e l’auto medica, oltre all’elisoccorso inviato da Brescia.

Quattro feriti

Dalle prime informazioni risultano essere quattro i feriti nello schianto tra una Yaris e una Punto, due dei quali in gravi condizioni. In particolare sarebbero coinvolte due donne, una di 30 anni e l’altra di 40 anni, e un uomo di 43 anni; non sono note al momento le generalità della quarta persona coinvolta. Alle 00.30 sono partite le ultime due ambulanze, dirette verso Ome. I due feriti più gravi sono invece stati trasportati in ospedale a Brescia.