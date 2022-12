Frontale fra due auto, grave un anziano

Frontale fra due auto, un anziano in gravi condizioni.

Frontale tra due auto

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 15.30 in via Brognolo.

Lo scontro

Lo scontro ha visto coinvolte una Bmw con a bordo un uomo di 55 anni diretto da Rodengo Saiano verso Passirano, quest'ultimo avrebbe invaso la corsia opposta andando contro ad un'utilitaria sulla quale viaggiavano due anziani (79 anni lui e 70 lei). In gravi condizioni l'anziano alla guida dell'auto che è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

L'intervento

Ad intervenire prontamente sul luogo del sinistro i volontari di Bornato e del Soccorso pubblico Franciacorta, e l'auto medica. Presenti anche i Vigili del fuoco di Brescia e la Polizia locale di Rodengo per i rilievi.