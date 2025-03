Frontale fra due auto a Gottolengo, arriva l'elisoccorso.

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 10 marzo 2025) a Gottolengo. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 9.20 in codice rosso in località Cascina Lama.

Dove si è verificato il sinistro

Dalle prime ricostruzioni pare che all'origine vi sia stato un scontro frontale tra due auto, due le persone coinvolte un ragazzo di 25 anni e una donna di 30 anni. Ad intervenire sul posto due ambulanze, un'automedica e, ad alzarsi in volo da Brescia anche l'elisoccorso. La buona notizia è che la missione è stata declassata a codice giallo.