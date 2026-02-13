Frontale a Verolavecchia, coinvolti due bambini

L’allarme è scattato in serata, verso le 18, sulla Strada provinciale 11 a Verolavecchia, dove si è verificato un grave incidente stradale.

Frontale auto contro camion

Secondo quanto riportato da Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) sul posto si sono immediatamente recate quattro ambulanze, due auto mediche, l’elisoccorso di Milano e il Vigili del Fuoco. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti una donna con due bambini di 4 e 5 anni a bordo di una Golf si è scontrata frontalmente con un Ducato con a bordo cinque uomini. La missione iniziata in codice rosso si è conclusa in giallo, i feriti sono stati trasportati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, a Manerbio e agli Spedali Civili di Brescia.