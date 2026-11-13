Aggiungi Prima Brescia alle tue fonti preferite

Frode nel commercio di legname: disposto sequestro preventivo da 11 milioni di euro. Tra i beni un immobile sul lago d’Iseo, oltre a numerosi veicoli intestati alla società. Tre soggetti sono ai domiciliari, per un quarto è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Frode nel commercio di legname: disposto sequestro preventivo da 11 milioni di euro

I finanzieri della Compagnia di Rovato hanno eseguito un’ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per tre persone e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per una quarta, tutte ritenute appartenenti a un’associazione per delinquere che sarebbe stata dedita alle frodi fiscali. Le misure sono state applicate dopo l’interrogatorio preventivo degli indagati. Nell’ambito dello stesso procedimento, il Gip aveva disposto il sequestro preventivo del profitto dei reati tributari, stimato in oltre 11 milioni di euro, in via diretta nei confronti di quattro società e, in subordine, per equivalente nei confronti di due indagati. Il sequestro, già eseguito, ha riguardato disponibilità finanziarie, numerosi autoveicoli intestati alle società e un immobile sul lago d’Iseo. Le ipotesi di reato sono associazione per delinquere, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ad altri indagati, non destinatari di misure cautelari, è stato contestato il riciclaggio.

Dal fallimento di una società bresciana a una frode più ampia

L’indagine nasce da precedenti accertamenti su una società bresciana, dichiarata fallita nel 2022, il cui amministratore di fatto, persona diversa dagli attuali indagati e poi condannata in via definitiva, aveva utilizzato fatture per operazioni inesistenti. I successivi accertamenti sulle società emittenti tali fatture avrebbero fatto emergere un sistema di frode più ampio e strutturato, attivo tra il 2019 e il 2024: al vertice vi sarebbero stati due imprenditori bresciani che, senza cariche formali, avrebbero diretto di fatto sei società realmente operative nel commercio del legname e, in misura minore, degli imballaggi, tutte intestate a prestanome, tra cui alcuni familiari. Secondo il disegno criminoso emerso dall’attività intercettiva, le società, una volta esaurita la loro funzione, sarebbero state trasferite formalmente in Bulgaria, lasciate fallire e sostituite con altre. Lo schema illecito ipotizzato, basato sull’impiego di diverse società “cartiere”, italiane ed estere, si sarebbe articolato in cinque passaggi:

Acquisti reali: le società operative avrebbero comprato il legname all’estero per rivenderlo in Italia con Iva. Poiché sugli acquisti dall’estero non matura Iva a credito, le vendite avrebbero generato un consistente debito d’imposta; Fatture false in entrata: per abbattere tale debito, le società avrebbero registrato fatture per acquisti mai avvenuti emesse da 9 “cartiere” nazionali prive di struttura, quasi tutte senza conto corrente e intestate a prestanome. Inoltre, è stato accertato che quest’ultime avrebbero emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 58 milioni di euro; Vendite fittizie all’estero: per giustificare l’assenza in magazzino della merce acquistata solo sulla carta, le società avrebbero fatturato false vendite, senza Iva, a cartiere con sede a Malta, in Bulgaria, in Romania e nel Regno Unito; Rientro del denaro: i crediti delle cartiere nazionali verso le società operative sarebbero stati ceduti, con false lettere di cessione, a società estere gestite da un’organizzazione composta da cittadini di nazionalità cinese con base a Milano. Le società operative avrebbero così bonificato il denaro all’estero, per importi ricostruiti pari ad oltre 3 milioni di euro, e la banca occulta, secondo un sistema noto come “denaro volante” (in cinese fei ch’ien), lo avrebbe restituito in contanti tramite corrieri, trattenendo una commissione dell’8%; Fatture gonfiate ai clienti: infine, le società operative avrebbero emesso fatture gonfiate o false ad alcuni clienti per oltre 7 milioni di euro, ai quali, dopo il pagamento con bonifico, sarebbe stato restituito in contanti l’imponibile, meno una commissione del 10%.

Perquisizioni anche a Milano

Nel corso delle indagini, nel settembre 2024, sono state perquisite a Milano le abitazioni di due presunti membri dell’organizzazione sinica, indagati nello stesso procedimento: in tal occasione, sono stati sequestrati oltre 11.000 euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina conta-banconote e appunti manoscritti con sigle di società e importi. L’analisi dei dispositivi ha permesso di estrarre oltre cinquemila messaggi scambiati su un’applicazione di messaggistica criptata.