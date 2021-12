Franco Ziliani, si è spento a 90 anni il fondatore delle cantine Berlucchi

Lutto

Proprio quest'anno la cantina che oggi vede alla guida i figli di Ziliani, Cristina, Arturo e Paolo, ha celebrato i suoi sessant'anni di vita.

Lutto per la scomparsa di Franco Ziliani creatore delle cantine Berlucchi di Corte Franca insieme a Guido Berlucchi.

Importanti riconoscimenti

Originario di Travagliato, aveva spento 90 candeline lo scorso mese di giugno. Proprio quest'anno la cantina che oggi vede alla guida i figli di Ziliani, Cristina, Arturo e Paolo, ha celebrato i suoi sessant'anni di vita dopo aver inoltre ricevuto il prestigioso riconoscimento della guida Gambero Rosso, è stata infatti nominata Cantina dell'anno 2022.

La cittadinanza onoraria

Nel mese di settembre è stata conferita a Ziliani la cittadinanza onoraria di Corte Franca. Questa la motivazione

«Franco Ziliani ha da poco compiuto i 90 anni e proprio quest’anno ricorre il 60esimo del primo Franciacorta della cantina Guido Berlucchi - ha spiegato il sindaco, Anna Becchetti - É sicuramente un imprenditore che ha portato il nome di Corte Franca nel mondo e ha dato il via allo sviluppo della Franciacorta, di cui tutti godiamo anche oggi. Questo è l'ultimo Consiglio comunale prima della festa del Comune ai primi di settembre e in quell'occasione vorremmo organizzare la cerimonia di consegna di questa cittadinanza onoraria».

Il Consiglio comunale si è fatto interprete dei sentimenti e della volontà dei cittadini, orgogliosi di avere a Corte Franca un uomo che si è distinto nel lungo periodo per impegno e capacità imprenditoriali, conferendo al territorio la fama di essere apprezzato in tutto il mondo e l’orgoglio di essere annoverato fra le zone più pregiate per la produzione di spumanti Metodo classico.