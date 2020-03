Franco Ferri dona 2300 mascherine a Seniga

Il noto imprenditore pugliese Franco Ferri ha dotano 2300 mascherine al paese di Seniga per fra fronte all’emergenza Covid-19.

Franco Ferri, titolare dell’omonima ditta di divani baluardo del made in Italy in tutto il mondo, ha da sempre dato prova di grande empatia e generosità nei confronti di chi ha bisogno. Anche questa volta, venuto a conoscenza della drammatica situazione creatasi nel bresciano a causa dell’epidemia da Coronavirus, ha deciso di darsi da fare in prima persona. Prontamente ha acquistato l’attrezzatura necessaria per confezionare le mascherine protettive e ne ha fatto dono al paese di Seniga. Il contatto è stato il consigliere della casa di riposo del paese Gianatonio Ruggeri, che ha ringraziato con grande soddisfazione. ” Ferri ci ha donato 2300 mascherine – ha dichiarato – Le abbiamo date ai dipendenti comunali, al volontario che si occupa di portare spesa e medicine alle famiglie in quarantena ed in generale alle persone che sapevamo ne avessero bisogno. Non possiamo che ringraziare con tutto il cuore”.

