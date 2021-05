La kermesse intende dare un segno di speranza e ripresa dopo l’anno appena trascorso.

Franciacorta in fiore: al via la 22esima edizione

L’arrivo della primavera segna per quasi tutte le culture un periodo di rinascita, colori, luce e vita: una sorta di risveglio dopo il torpore invernale. “Franciacorta in fiore” vuole proprio dare questo segnale con l’edizione 2021: fiori che sbocciano, giornate che si allungano e in questo trionfo di luci e colori le persone possono ritrovare una rinnovata energia.

La 22esima presentazione, da sempre promossa dal Comune e dalla Pro Loco di Cazzago San Martino, quest’anno allarga la collaborazione all’associazione Terra della Franciacorta e al Consorzio Franciacorta e propone un format rinnovato ed esteso al territorio, con l’auspicio che possa essere di richiamo non solo nazionale ma anche internazionale.

Per favorire questo clima, la kermesse vedrà per la prima volta il coinvolgimento attivo dei diciotto Comuni partecipanti.

L’auspicio

“Dopo l’anno appena trascorso è evidente che solo uniti si possono superare i problemi – ha spiegato il commissario prefettizio di Cazzago Stefano Simeone – La speranza è che tutte le opere floreali che abbelliranno nei prossimi giorni la nostra stupenda zona rappresentino un auspicio per un futuro più sereno».

La situazione sanitaria ha comprensibilmente sconvolto l’organizzazione tradizionale dell’evento, costringendo ad annullare quello del 2020. Quest’anno, quindi, Franciacorta in Fiore si rinnova predisponendo lungo le strade e i centri storici dei Comuni della Franciacorta installazioni floreali, che mostrano tutto il meglio del florovivaismo locale e nazionale.

L’appuntamento è in calendario dal 21 maggio al 6 giugno: per tre settimane visitatori. Per tre settimane saranno messe in vetrina la bellezza dei fiori, le fragranze e i sapori della Franciacorta.

Questo nella cornice di Adro, Capriolo, Cazzago San Martino, Cellatica, Cologne, Coccaglio, Corte Franca, Erbusco, Gussago, Iseo, Monticelli Brusati, Ome, Paderno Franciacorta, Paratico, Passirano, Provaglio d’Iseo, Rodengo Saiano, Rovato e nei Comuni «Buffer Area» di Castegnato, Ospitaletto, Palazzolo sull’Oglio e Sulzano.