Aveva soltanto 23 anni. La sua scomparsa ha aperto una profonda ferita nella comunità di Comezzano Cizzago, dove oggi tutti piangono Francesca Metelli, trovata senza vita nel letto della sua abitazione: è morta nel sonno, a causa di una cardiopatia congenita.

Francesca Metelli muore nel sonno a 23 anni: tragedia a Comezzano Cizzago

La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 marzo. Il corpo della ragazza è stato trovato nella casa di Comezzano Cizzago, dove viveva assieme ai genitori. Sono stati loro a chiamare i soccorsi: purtroppo, però, per Francesca non c’era ormai più nulla da fare.

Secondo quanto emerso, la giovane si sarebbe spenta nel sonno a causa di una malformazione cardiaca congenita che l’accompagnava fin dalla nascita. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenti amici, conoscenti e l’intera comunità.

L’ultimo saluto

Francesca era molto conosciuta non solo a Comezzano Cizzago ma anche nei paesi vicini, che frequentava spesso insieme al fidanzato e agli amici. Solare e piena di vita, amava viaggiare e vivere intensamente ogni esperienza.

A piangerla sono la mamma Evelina, il papà Gianluigi, le sorelle Chiara con Mauro e Paola con Fiore, il fidanzato Federico, le nonne, gli zii, i cugini, oltre ai tanti amici e parenti che le volevano bene. Francesca era anche la nipote del sindaco di Comezzano Cizzago Massimiliano Metelli, al quale in queste ore si sono stretti numerosi amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Sulla salma della giovane non è stata disposta l’autopsia. Ora Francesca Metelli riposa presso la casa del commiato Sacchi a Orzivecchi. La veglia di preghiera si terrà martedì 17 marzo alle 18. I funerali saranno celebrati mercoledì 18 marzo alle 10 nella chiesa parrocchiale di Cizzago, con partenza dalla casa del commiato alle 9.45. Al termine della cerimonia il corteo proseguirà verso il cimitero locale per la sepoltura.