Frana sul monte Saresano, anche la Procura vuole vederci chiaro: aperto un fascicolo esplorativo

Al momento il fascicolo resta senza ipotesi di reato e indagati, puramente esplorativo, ma anche la Procura di Bergamo vuole vederci chiaro in merito ai movimenti che hanno scosso la terra del monte Saresano, sopra Tavernola Bergamasca.

Frana: anche la Procura vuole vederci chiaro: aperto un fascicolo esplorativo

Nei giorni scorsi i carabinieri del Noe di Brescia hanno acquisito documenti sia in municipio a Tavernola, sia nel cementificio Italsacci. L’attenzione è rivolta a conoscere i rischi della frana e i piani per la sicurezza aziendale e più in generale d’intervento, ma in futuro le indagini potrebbero allargarsi toccando anche le eventuali cause dello smottamento.

Gli inquirenti sono quindi entrati in possesso anche dei monitoraggi finanziati da Regione Lombardia tra cui quello commissionato al geologo Nicola Casagli dell’Università di Firenze e del dipartimento nazionale di Protezione civile, ma anche degli studi eseguiti dall’Università Bicocca e dal Politecnico di Milano.

I movimenti franosi, di carattere naturale, sono attivi nella zona dell’ex miniera Ognoli dagli anni ’70. Più volte però, soprattutto nell’ultimo periodo, i comitati cittadini e le associazioni come Legambiente, oltre a denunciare la pericolosità per l’ambiente rappresentata dallo stabilimento, hanno insinuato il dubbio che all’accelerazione della frana abbia contribuito l’attività estrattiva in località Ca’ Bianca.