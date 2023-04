Oggi (domenica 16 aprile) Quinzano sarà teatro del sesto Duathlon del Chiavicone, un evento nato nel 2015 dall’intesa tra alcuni amici che volevano portare sul territorio il Campionato Italiano di una tra le discipline più ambite nel mondo del duathlon, il duathlon classico. Un edizione record, con quasi 600 atleti che si presentati ai blocchi di partenza per una sfida tra corsa e pedali.

Fra corsa e ciclismo: Quinzano teatro del sesto Duathlon del Chiavicone

La competizione, sempre molto partecipata, mette in palio le maglie di Campione Italiano per tutte le categorie di atleti e il titolo regionale assoluto Elite e Age Group. Quest’anno la manifestazione è aperta anche agli atleti provenienti dal paraduathlon, che daranno ulteriore spettacolo in una gara di altissimo livello. I primi a partire saranno proprio i paratleti (alle 12.10), seguiti dalla batteria femminile (12.20), dalla batteria maschile delle categorie M6/M7/M8 (12.25), dalla batteria maschile delle categorie rimanenti (13.20).

Il percorso è lungo 55 chilometri e si snoderà per le vie di Quinzano, diviso in tre frazioni (QUI i percorsi completi): la prima da 10 chilometri da affrontare di corsa, poi si sale in sella per 40 chilometri no draft. La terza e ultima frazione, 5 chilometri di corsa, si concluderà poi in piazza Garibaldi. Alle 16 sono previste le premiazioni.