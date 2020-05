Forze dell’ordine in azione a Chiari contro parrucchiere ed estetiste abusive

Lo ha comunicato l’Amministrazione comunale. A Chiari sono state attivate le Forze dell’ordine per contrastare l’operato di parrucchiere ed estetiste abusive durante l’emergenza.

Forze dell’ordine in azione a Chiari

Estetiste e parrucchiere “clandestine”. L’Amministrazione non ci sta. Questa sera ha infatti diramato un comunicato stampa per spiegare l’intervento delle Forze dell’ordine pronte a contrastare queste due pratiche. L’abusivismo, non solo è sbagliato, ma in questo momento è anche più pericoloso che mai.

Attività scorrette che mettono a rischio la salute pubblica, in spregio delle norme per evitare la diffusione del contagio da Covid-19. In questi giorni stanno giungendo numerose segnalazioni relative ad estetiste ed acconciatori che operano a domicilio, offrendo direttamente i propri servizi, nonostante la sospensione normativa relativa all’emergenza sanitaria. Un comportamento indecoroso e lesivo, che verrà sanzionato e punito. Infatti, le forze dell’ordine – Polizia Locale, Guardia di Finanza, Carabinieri – sono già al lavoro e vigileranno ancora più attentamente su queste situazioni. Gli operatori che non osservano le disposizioni vigenti rischiano una sanzione fino a tremila euro e la sospensione del titolo abilitativo anche fino a 20 giorni, oltre ai danni che potrebbero essere dovuti per contagi da Coronavirus. Questi sì, davvero incalcolabili. “Riteniamo questi comportamenti estremamente gravi già’ in condizioni normali? ma in questa situazione di pandemia e possibile contagio sono assolutamente irresponsabili.” Domenico Codoni

Assessore alle Attività produttive

Comune di Chiari

