Forzano un posto di controllo sulla Sp510 e poi si schiantano: arrestati dalla Polstrada

iseo

I tre tunisini che hanno pensato di riuscire a scappare sono stati fermati dagli agenti e sono stati arrestati.

Prima si sono fermati all'alt, ma poi sono subito ripartiti. Dato che non potevano proseguire per via della presenza della Stradale, hanno fatto inversione, ma si sono schiantati contro un'altra macchina. Per i tre sono scattate le manette.

Forzano un posto di controllo sulla Sp510 e poi si schiantano

Nella serata di domenica 17 ottobre, sulla spbs510 nel Comune di Iseo, una pattuglia del Distaccamento di Iseo ha intimato l’alt ad una vettura con a bordo, oltre al conducente, altre due persone. In un primo momento il conducente del veicolo si è fermato regolarmente nella piazzola di sosta segnalata dagli agenti, ma è repentinamente ripartito tentando di investire i poliziotti che si stavano avvicinando per il controllo e che fortunatamente sono riusciti a mettersi al riparo.

Visto che la via di fuga era bloccata dal terzo poliziotto che era rimasto a bordo del veicolo di servizio, la vettura ha effettuato un’inversione a U imboccando la spbs510 contromano, schiantandosi contro un’altra vettura che procedeva regolarmente nel proprio senso di marcia. Le tre persone a bordo, due ventenni e un trentenne, hanno tentato allora la fuga a piedi, ma sono state prontamente raggiunte e bloccate dal personale di Polizia che ha riportato delle lesioni durante il fermo.

Al conducente, privo di patente, sono stati sequestrati 1,6 grammi di cocaina. I tre sono stati quindi arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre sono stati denunciati per lesioni, violazione delle norme sull’immigrazione e fuga ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.

Il giudice del Tribunale di Brescia, nel convalidare gli arresti, ha disposto i domiciliari per il conducente e il nulla osta all’espulsione per i due passeggeri in quanto irregolari sul territorio nazionale. Alla luce di ciò la Questura di Brescia ha accompagnato i due soggetti presso i Centri di permanenza per il rimpatrio di Torino e Milano per dare esecuzione ai provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale emessi dal prefetto di Brescia.

Nel corso della settimana, gli equipaggi di vigilanza stradale della Sezione Polizia Stradale hanno contestato 840 infrazioni al Codice della strada, di cui 42 per mancato uso delle cinture di sicurezza, 70 per uso del telefono cellulare durante la guida e 15 positivi all’alcool-test, 44 gli incidenti rilevati, di cui uno con esito mortale.