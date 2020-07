Forte temporale a Rovato: tetti scoperchiati, anche quello del teatro parrocchiale FOTO

Il forte temporale che si sta abbattendo in questo momento nel nord Italia, ha colpito anche Brescia e la sua provincia. A Rovato tetti scoperchiati e cornicioni crollati a causa del forte vento.

Il maltempo

Oltre a tetti di strutture private, come in via Piave e nelle frazioni a scoperchiarsi è anche quello del teatro dell’oratorio locale. Crollati inoltre cornicioni in via XX Settembre. Alcuni sottopassi risultano allagati e l’acqua è entrata anche nell’Istituto Lorenzo Gigli. Diverse piante (una cinquantina) sono cadute in strada.

Soccorsi in azione

Diverse le chiamate ai Vigili del fuoco scattate subito dopo il temporale. L’assessore alla Sicurezza Pieritalo Bosio e il sindaco Tiziano Belotti hanno effettuato dei sopralluoghi sul territorio per accertarsi della situazione.