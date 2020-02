Formazione per la Polizia locale in Lombardia: a Cazzago San Martino il primo incontro dell’anno. Tema principale all’ordine del giorno l’ infortunistica stradale.

Si è tenuto nella giornata di ieri, venerdì 21 febbraio, il primo incontro di formazione per la Polizia locale in Lombardia del 2020, curato da Anvu.

L’associazione è la realtà più rilevante sul territorio nazionale in merito a formazione, aggiornamento e tutela della categoria della categoria.

Nella cornice di Teatro Rizzini a Cazzago San Martino, oltre 80 i partecipanti da tutta la regione, e non solo, per aggiornarsi sul tema dell'infortunistica stradale.

Gli interventi

Al banco dei relatori i massimi esperti in Italia sull’argomento.

A intervenire sulla tematica “Tracce ed evidenze al suolo” il Commissario superiore della Polizia locale dott. Paolo Girotti, mentre dei “Tachigrafi analogici e digitali” ha parlato il dott. Davide Golfieri.

Sono stati trattati anche “Gli aspetti penali e investigativi in tema di omicidio stradale”, così come “Il provvedimento sanzionatorio a seguito del rilievo di sinistro stradale” e “La guida sotto effetto di sostanze stupefacenti”, rispettivamente dal Prof. Ugo Terrracciano, dott. Ugo Auteri e dott. Gianpiero Pisani.

La presidente Anvu

Dopo essere stata nominata nei mesi scorsi presidente Anvu, Silvana Paci ha spiegato:”Questa giornata segna l’inizio di una lunga serie di occasioni formative. La nostra priorità è avvicinare la Polizia locale al cittadino, poiché c’è ancora poca consapevolezza circa le mansioni che svolgono gli agenti ogni giorno. La Locale, infatti, opera a tutto tondo, in particolare modo presidiando la sicurezza degli stessi cittadini”.

I presenti

Prima dell’inizio delle attività è intervenuta anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Maria Teresa Venni e dagli assessori Flavio Rubaga, Damiano Gandossi e Patrizia Cavalleri, con i saluti di rito.

Ad aprire i lavori, invece, il presidente Anvu Lombardia Ettore Lupi, che ha fortemente voluto Cazzago San Martino come location per questo primo incontro, che ha riunito oltre 80 partecipanti da tutta la regione, e non solo.

Insieme a lui Marco Matteo Mensi, presidente Anvu Brescia, e Massimo Cozzo, comandante della Polizia locale di Cazzago e presidente Anvu Bergamo.

