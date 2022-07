L'allarme è scattato intorno alle 4.40 nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 luglio. Un rogo spaventoso nel parcheggio che sorge dietro al Palazzo comunale di Adro, vicino al centro sportivo. In fiamme un food truck, che era in sosta nel posteggio.

Food truck in fiamme dietro al Municipio di Adro

Sul posto sono tempestivamente sopraggiunti i Vigili del fuoco di Palazzolo; sono inoltre intervenuti i carabinieri di Adro. Il furgone, che di solito è utilizzato per la vendita di panini e bibite ma in questo caso era "inattivo" e fermo in sosta nell'ampio parcheggio, all'improvviso, per cause che al momento non sono state accertate, ha preso fuoco. A bordo c'erano anche due bombole di gas, quindi l'incendio è stato piuttosto importante e le fiamme hanno raggiunto anche le sterpaglie (dietro al parcheggio c'è infatti molto verde).

Super lavoro per spegnere il rogo

Ci sono volute ore di lavoro da parte dei pompieri per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono sopraggiunti anche i proprietari del mezzo. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito e intossicato.