Folle inseguimento dopo la rapina a mano armata. I malviventi hanno agito questa mattina alle Poste di Castiglione e hanno raggiunto Coccaglio, dove sono stati messi alle strette dai carabinieri.

Folle inseguimento dopo la rapina a mano armata

Carabinieri e sirene, un folle inseguimento per chilometri e chilometri. I malviventi che questa mattina hanno messo a segno una rapina alle Poste di Castiglione, con tanto di pistola e taser, sono stati presi a Coccaglio. Per mettere fine a questa corsa senza limiti, i carabinieri hanno bloccato via Matteotti con diverse auto. A Coccaglio infatti ci sono numerose pattuglie dei carabinieri, dal Nucleo alla radiomobile e con le stazioni comprese. Presente anche la Polizia Locale.

I colpi messi a segno

E’ poi emerso che oltre a Castiglione, hanno colpito anche a Caprino Veronese. Non è quindi questo l’unico colpo e non se ne escludono altri in zona.

La fuga

Il Radiomobile ha raggiunto la Fiat 500L guidata da due malviventi all’altezza di Castegnato e l’inseguimento, con tanto di speronamento, è giunto fino a Coccaglio. Nel tentativo di dare una mano e bloccare la vettura il prima possibile, si sono aggunti altri militari. L’auto è stata bloccata sulla strada che porta alla stazione. Sembra che prima abbiano anche fatto un incidente, tamponando una donna che stava guidando la sua vettura.

Beccati a Coccaglio

I due sono stati bloccati in Franciacorta. E’ stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Chiari. I carabinieri sono riusciti a bloccare i ladri che si erano dati alla fuga dopo le rapine.

La viabilità

Per la chiusura delle strade, anche della Provinciale tra Cologne, Coccaglio e Rovato, ci sono anche diverse auto incolonnate. Piano piano la circolazione tornerà alla normalità.