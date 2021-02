Folle inseguimento a Spino, i carabinieri recuperano un’auto rubata

Folle inseguimento a Spino, i carabinieri hanno recuperato una Bmw X1 che era stata rubata a dicembre al termine di un folle inseguimento iniziato a Spino d’Adda.

Fermano una Bmw X1 rubata

E’ successo ieri sera. Intorno alle 20 i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Crema, nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, si sono lanciati all’inseguimento di 3 malviventi a bordo di un’auto rubata. I carabinieri hanno notato la vettura, una Bmw x1 nera mentre si trovavano a Spino. Immediatamente la Centrale Operativa ha confermato che si trattava di un’autovettura oggetto di furto avvenuto a Trenzano (BS) l’11 dicembre scorso.

Folle inseguimento a Spino

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile si sono messi all’inseguimento dell’auto lanciata a tutta velocità. L’inseguimento della pattuglia si è protratto fino all’intersezione con la strada che conduce al centro abitato di Boffalora d’Adda quando i militari sono riusciti ad agganciare i malviventi. A quel punto i ladri, vistisi braccati dai carabinieri, hanno abbandonato l’auto, lasciando gli sportelli aperti, e si sono dati alla fuga verso i campi circostanti.

Braccati sono riusciti a fuggire nei campi

I militari non hanno, però, mollato la presa e li hanno rincorsi. I malviventi si sono divisi e approfittando dell’oscurità, sono riusciti a far perdere le loro tracce.

Sul posto, nel frattempo, erano giunte in ausilio altre pattuglie dei carabinieri per la ricerca dei 3 fuggitivi, mentre proseguivano i rilievi fotografici e gli accertamenti di competenza. E’ verosimile che la banda stesse per compiere furti nelle abitazioni o nelle aziende della zona. Dopo una prima ricostruzione dei fatti, proseguono le attività attraverso l’esito dei rilievi criminalistici e le attività investigative del Nucleo

Operativo della Compagnia di Crema per individuare i fuggitivi.