Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio.

Folle fuga a bordo di un’auto rubata: paura a Paratico e a Iseo

I primi a intervenire sono stati gli agenti della Polizia Locale di Paratico: avvisati dall’alert del sistema di videosorveglianza, si sono messi immediatamente sulle tracce della Volvo X60 (rubata a Romano di Lombardia a dicembre) entrata in paese da Capriolo.

L’inseguimento è iniziato sul confine con Clusane ed è terminato a Iseo. Nel frattempo, in supporto dei vigili di Paratico, si erano uniti i colleghi di Iseo e i carabinieri di Adro. Ma sono stati proprio i militari della stazione di Iseo a intercettare il veicolo che nel frattempo aveva seminato il panico in via Tangenziale e soprattutto in via Roma. Dopo aver preso via Bonardi, i quattro malviventi hanno abbandonato il veicolo in una strada chiusa e sono scappati a piedi sul monte.