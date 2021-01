Il fatto è avvenuto questa mattina a Capriolo.

Folle fuga a bordo di una Maserati: malvivente semina le Forze dell’ordine

Una scena da film d’azione. Non solo per la folle fuga che si è svolta ancora una volta a Capriolo. Ma soprattutto per l’auto: una Maserati Ghibli, un’auto molto potente. Sulle sue tracce, in quanto veicolo sospetto, si sono messi immediatamente i carabinieri della Radiomobile di Chiari. E’ nato un inseguimento a folle velocità: prima pe le vie di Capriolo, poi nella Bergamasca. Infatti, il conducente della Maserati, quando alle calcagna aveva anche gli agenti della Polizia Locale di Capriolo, si è diretto verso il porto di Calepio e dopo essere passato per Credaro e Villongo (all’inseguimento si sono unite altre macchine dei carabinieri di quella zona) a Grumello del Monte ha fatto perdere le proprie tracce. Sul caso, però, continuano le indagini dei carabinieri di Chiari.