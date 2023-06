In occasione di Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, da ieri, 2 giugno, Sarnico sta ospitando la prima edizione del Festival di Tradizioni Popolari "MANteniamoci Folk", una tre giorni di full immersion con la partecipazione di trenta gruppi folklorici provenienti da tutta la Regione organizzata dalla Pro Loco Sarnico con il supporto del Comitato Bergamasco della FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari.

Folklore e cultura popolare protagonisti del Basso Sebino

Tanti i gruppi provenienti da altre province della Lombardia e tanti anche i gruppi che porteranno in piazza la loro cultura popolare di provenienza, a dimostrare con quanto orgoglio sia

importante conservare e promuovere le proprie radici. Un fine settimana in cui i colori del folklore, le musiche, le danze e i canti animeranno il Lungolago e il Centro Storico, con le due piazzette caratteristiche, fino ad arrivare al palco principale in Piazza Venti Settembre. Ad affiancare esibizioni e animazioni, anche la presenza del Comitato Regionale Unpli Lombardia, con la Festa Regionale delle Pro Loco Lombarde: 20 stand dove le Pro-Loco lombarde potranno promuovere i loro territori, le loro tradizioni e l’enogastronomia.

Il Festival nasce da un progetto di Pro Loco Sarnico con l’intento di valorizzare danze, canti, abiti e dialetti per recuperare antiche ricchezze, comprendere e contestualizzare il presente partendo dal passato, conoscere le proprie radici nella vita, nei riti, nella letteratura e nelle feste che ogni anno si svolgono intorno

a noi.

Il Presidente di Pro Loco Sarnico - Mauro Demarchi - racconta così la prima edizione della manifestazione:

“Siamo molto orgogliosi di poter inaugurare quello che vuole essere la prima edizione di un evento legato alle tradizioni popolari. MANteniamoci FOLK, già nel titolo scelto, esprime la volontà di creare un legame: tra varie tradizioni popolari; tra passato e presente; tra generazioni che hanno segnato il passaggio dalla manualità alla digitalizzazione. Ma vuol essere anche un punto di incontro dell’intera comunità e di confronto e convivialità tra comunità diverse per tradizioni, ma unite dall’amore verso la propria terra e le proprie radici”.

Francesco Gatto, Presidente comitato bergamasco della FITP - Federazione Italiana Tradizioni Popolari, sottolinea inoltre che

“Il folklore è l’espressione di un popolo, la sua storia, le sue abitudini, la sua cultura. In questo anno in cui Bergamo e Brescia si raccontano all’Italia intera, FITP Bergamo vuole raccontare le radici culturali più profonde di un popolo, legate al territorio: musiche, danze, abiti, canti, strumenti musicali. Un racconto che vuole conservare, ma soprattutto promuovere le nostre tradizioni, la nostra eredità culturale”.

Il programma di oggi, 3 giugno

ore 15 - 19 | Piazza Umberto I e Centro Storico

UN POMERIGGIO COME DA TRADIZIONE

In Piazza Umberto I grandi e bambini potranno divertirsi con i giochi di una volta a cura de La Compagnia del Re Gnocco (Mapello – BG) e con i Burattini di Roberta (Zanica – BG).

ore 20.30 | Piazza Venti Settembre

SPETTACOLO FOLKLORICO

Sul palco una serata dedicata alla musica e alle danze tradizionali della nostra terra (e non solo) con Arlecchino 1949 (Bergamo), Caporales San Simon Cochabamba (Bergamo), Gruppo Folklorico Orobico (Bergamo), Sicilia Nostra (Garbagnate Milanese - MI), e i Vilan (Bergamo).

Il programma di domani, 4 giugno