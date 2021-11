Flixbus sbatte contro il guardrail all'uscita dell'autostrada

Rovato

E' successo ieri sera. Undici le persone coinvolte nell'incidente. I soccorsi erano stati allertati in codice rosso.

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. E' successo ieri sera, poco prima delle 19, sull'autostrada A4. Un flixbus, all'altezza dell'uscita di Rovato, è finito nel campo (in direzione Brescia) dopo essersi schiantato contro il guardrail.

Una curva marcata, lo schianto contro il guardrail e la fine della corsa nel campo adiacente alla strada. E' successo ieri sera, in A4. L'autobus, sul quale viaggiavano 11 persone, è finito fuori dalla carreggiata all'altezza dell'uscita di Rovato (in direzione Brescia), alla curva.

Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Palazzolo, della Croce Bianca di Chiari e i soccorritori di Adro che si sono presi cura di tutte le persone coinvolte. Nonostante la partenza dell'intervento in codice rosso, e il fortissimo spavento, i trasporti all'ospedale sono stati effettuati in giallo. Sono giunti in loco anche i Vigili del fuoco e l'Ats Novate.