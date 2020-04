È stato pubblicato e inviato attraverso i diversi canali ufficiali

Flero l’assessore Elena Franceschini invita a non abbassare la guardia durante le festività

È con un videomessaggio che l’assessore del Comune di Flero, Elena Franceschini, invita i propri concittadini a rispettare le regole anche durante le festività per la salvaguardia della salute di tutti.

”Non abbassiamo la guardia, atteniamoci ancora alle regole, nonostante le festività pasquali, è importante per far sì che questo virus non vinca. Una volta battuto avremo tempo per i festeggiamenti” questo il sunto del messaggio della Franceschini.

Al messaggio di tutela della salute comune ha fatto giungere anche gli auguri di “serena Pasqua”.

