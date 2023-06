Flero: è stato ritrovato l'artigliere Ferdinando Riviera.

Flero, la buona notizia

Una buona notizia dopo ore di apprensione. Riviera è stato ritrovato a Moncalieri (una decina di chilometri di distanza da Torino) in buone condizioni di salute. A raggiungerlo i familiari comprensibilmente sollevati.

Ore d'angoscia

La comunità di Flero ha passato ore d'ansia per l'artigliere Ferdinando Riviera, scomparso ieri (domenica 18 giugno 2023) a Torino. Insieme ad una delegazione bresciana aveva raggiunto il capoluogo piemontese, ma poco dopo l'arrivo del pullman a Torino, ha fatto perdere le sue tracce. Era sprovvisto di cellulare, ma in tasca aveva un foglio con scritte tutte le indicazioni della giornata. Il gruppo degli Artiglieri pensava di trovarlo poi al ristorante e invece così non è stato. In serata, mentre gli altri pullman sono tornati a Brescia, uno di questi si è fermato per continuare le ricerche, ripercorrendo il tragitto, mentre nel frattempo sono partiti alcuni familiari per cercarlo.