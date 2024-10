Fiume in piena: a Palazzolo sull'Oglio chiusi la passerella e il Ponte Romano

Il maltempo ha di nuovo raggiunto la provincia di Brescia, dove la Protezione civile ha nuovamente diramato l'allerta arancione: pioggia e vento si stanno abbattendo anche sul territorio di Palazzolo sull'oglio dove, per motivi di sicurezza, sono stati chiusi alcuni attraversamenti sul fiume Oglio.

Maltempo: a Palazzolo sull'Oglio chiusi la passerella e il Ponte Romano

L'ordinanza emessa dal Comune riguarda la passerella e il Ponte Romano, chiusi al passaggio dei pedoni e delle auto per motivi precauzionali a causa dei livelli di guardia dell'Oglio, già ingrossato dalle piogge intense dei giorni scorsi. L'ordinanza resterà in vigore per tutta la giornata, fatte salve altre disposizioni.

Il punto della situazione da parte della Protezione Civile

In tarda mattinata la Protezione Civile di Palazzolo sull'Oglio: ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo. Stanno monitorando sia visivamente ma anche mantenendo il contatto con gli operatori della diga di Sarnico per controllare il livello dell'Oglio. La cosa che fa ben sperare il fatto che per il pomeriggio di oggi il meteo dovrebbe regalare una tregua.

