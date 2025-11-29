«È stata un’esperienza indimenticabile. Dedico questo risultato ai miei figli, ai miei due nipotini e alla mia mamma, che è venuta a mancare un mese fa. Affronterò la fase regionale con entusiasmo e determinazione»

Fiorenza Schirinzi conquista la selezione regionale di Miss Reginetta d’Italia.

Miss Reginetta d’Italia: è Fiorenza Schirinzi

La terza tappa bresciana della selezione di Miss Reginetta d’Italia ha illuminato il «Peperoncino», locale bresciano trasformato per l’occasione in una raffinata passerella. L’evento, curato dall’agenzia All Seasons Model di Stefania Bressan e Luciano Albani, ha offerto uno spettacolo tra coreografie, sfilate in abito da sera, costumi e abiti da cocktail. A brillare nella categoria Over 50 è stata la ghedese Fiorenza Schirinzi, 55 anni. Con un’eleganza naturale e una presenza scenica che ha conquistato, si è aggiudicata il primo posto, ottenendo così l’accesso ufficiale alla finale regionale del concorso.

Cosa ha significato la vittoria per la ghedese Fiorenza

Per Schirinzi, la vittoria ha rappresentato un traguardo speciale: «È stata un’esperienza indimenticabile. Dedico questo risultato ai miei figli, ai miei due nipotini e alla mia mamma, che è venuta a mancare un mese fa. Affronterò la fase regionale con entusiasmo e determinazione».

La giuria, composta da professionisti del mondo della moda, dello spettacolo e da rappresentanti degli sponsor, ha valutato le partecipanti, premiando non solo la bellezza ma anche il portamento, la personalità e la capacità di rappresentare i valori del concorso. Oltre alla competizione, la serata ha offerto un’importante occasione di visibilità per aspiranti modelle e nuovi talenti, confermando ancora una volta il ruolo dell’agenzia All Seasons Model come punto di riferimento nella promozione di concorsi ed eventi moda sul territorio.