Fiocco rosa per la Proloco Brandico

E' nata nei giorni scorsi, giovedì sera il primo incontro con la cittadinanza

A Brandico è nata la Proloco: un’iniziativa della Comunità per la Comunità. L’idea di creare la Proloco nel territorio di Brandico è nata da un gruppo di cittadini appassionati, determinati e con un forte legame per il territorio.

"Il nostro intento è molto chiaro: promuovere e far crescere il nostro paese affinché diventi vivace e attivo, rafforzandone inoltre il senso di comunità - hanno raccontato - Riteniamo che la nascita di questa nuova associazione possa rappresentare una svolta nella vita sociale e culturale del nostro paese, valorizzandone le tradizioni e creando nuove opportunità per i residenti. Infatti, la Proloco potrebbe essere una bellissima occasione per mettere insieme forze da destinare a nuove iniziative per il nostro paese, rappresentando anche un punto di incontro tra le diverse generazioni e gruppi sociali".