Detto (anzi promesso), fatto: è così, come da programma di mandato dell’Amministrazione, nei giorni scorsi a Castrezzato è nata la Pro loco. Giovedì 23 ottobre, grazie all’impegno del presidente Marco Piscioli e di altri nove soci fondatori, quel progetto è diventato realtà.

Fiocco rosa per a Castrezzato: è nata la Pro loco

Nella sala consiliare del Municipio è stato firmato l’atto costitutivo e lo statuto della nuova associazione. «Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando, nominati dal sindaco Luigi Cuneo, io e altre persone abbiamo ottenuto l’incarico di promuovere il territorio – ha raccontato Piscioli – Dopo un intenso lavoro di confronto e progettazione, siamo riusciti a creare un gruppo eterogeneo per età e percorsi, ma unito dalla voglia di fare qualcosa di buono per il nostro paese». I dieci fondatori, Piscioli, Simone Fogliata, Giorgia Zammarchi, Francesca Uberti, Anita Berardi, Mauro Rubagotti, Claudia Vizzardi, Fabio Tonni, Ibrahima Syll e Eniola Yankson Twene, oltre ad aprire la campagna di tesseramento, hanno già iniziato a ideare e progettare iniziative per coinvolgere la cittadinanza e creare nuove occasioni di incontro come un’iniziativa dedicata ai neolaureati, realizzata in collaborazione con la biblioteca di Castrezzato e il supporto del concittadino Gianni Bonfadini, ma la mente è già proiettata sul Natale.

“Un progetto importante per la comunità”

Al momento, il Consiglio è composto da cinque soci fondatori e resterà in carica fino al 2026, quando si terrà la prima assemblea per eleggere il direttivo ufficiale.

«Come Amministrazione comunale siamo felici di essere riusciti ad avere un gruppo così eterogeneo, capace di dare vita a un progetto importante per la comunità – ha commentato il primo cittadino – È fondamentale però sottolineare che la Pro Loco è apolitica e apartitica: anche se la nostra Amministrazione l’ha “tenuta a battesimo”, è indipendente. Ci auguriamo che continui a crescere e a proporre iniziative per il bene e il futuro della collettività. In bocca al lupo a tutti: siamo davvero contenti». Con la nascita della Pro Loco, Castrezzato compie un passo avanti importante: non si tratta solo di un nuovo gruppo di volontari, ma di una comunità pronta a riconoscersi, collaborare e crescere insieme.