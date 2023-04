di Emma Crescenti

Il 2023, l’anno di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura, non poteva essere che quello giusto. A completare il ricco e vivace panorama associativo di Coccaglio è arrivata una nuova realtà che promette di lavorare sodo per e con la comunità, facendo rete per promuovere il territorio a 360 gradi: la Pro Loco. A tirare le fila della neonata associazione, che da inizio aprile è stata annoverata nel registro ufficiale del Comune dopo aver evaso tutto l’iter burocratico per la costituzione, è un Direttivo completamente al femminile.

Fiocco "rosa" a Coccaglio: benvenuta alla Pro Loco

«Per noi era importante, abbiamo voluto fortemente che il team fosse composto da donne», ha spiegato la presidente della Pro Loco Coccaglio Katia Cirimbelli, commerciante, alla guida di un gruppo affiatato composto anche da Francesca Mirani (commerciante), Alice Salogni e Elisa Bertani (insegnanti), Carla Bonomi (impiegata comunale), Mara Pagani (commessa) e Laura Curioni (studentessa in psicologia). Nomi, professioni e età diverse (hanno tutte fra i 25 e i 50 anni) ma con un interesse comune: la comunità e il tessuto sociale, culturale e anche economico che la avvolge conferendogli la propria identità.

«Nel nostro paese ci sono tanti tesori, tanti monumenti e aspetti da valorizzare, ma talvolta gli eventi che vengono organizzati sono di nicchia o interessano un pubblico ristretto - ha continuato - Un giorno ci siamo trovate per parlare ed è emerso il fatto che in paese, con tutto quello che c’è, non era mai stata tentata l’esperienza della Pro Loco: allora abbiamo deciso di creare questa associazione con l’obiettivo di creare occasioni per promuovere il territorio a 360 gradi, facendo rete con le realtà locali che già, così come l’Amministrazione, hanno espresso il loro interesse a collaborare con noi».

La Pro Loco e il suo Direttivo ieri sera (giovedì) si sono presentati alla comunità durante una serata in auditorium: un’occasione per conoscersi e dare il via a una sinergia fruttuosa per e con Coccaglio.

Gli obiettivi

Ora come ora lo scopo è di farsi conoscere, di intercettare le associazioni e avviare una fruttuosa collaborazione, diventando quasi "un contenitore, una cassa di risonanza e una vetrina per promuovere l'offerta associativa, economica e culturale delle varie realtà del paese", hanno spiegato dal Direttivo. Poi, una volta messe le radici, non si esclude la possibilità di creare eventi ad hoc o rispolverare le vecchie tradizioni come, per esempio, l'amatissimo Palio delle Contrade.

Per rimanere aggiornati sull'attività della Pro Loco è possibile seguire in canali Instagram e Facebook (Prolocococcaglio) o scrivere a prolocococcaglio@gmail.com.