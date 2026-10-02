Finto maresciallo della Guardia di Finanza raggira una 75enne e tenta di rubarle l’oro: arrestato.

Arrestato finto maresciallo della Guardia di Finanza

Ennesimo caso di truffa ai danni di un’anziana, questa volta a Manerbio. Nel pomeriggio di martedì 29 settembre 2026 sono scattate le manette ai polsi di un 20enne originario della provincia di Caserta, già noto alle Forze dell’Ordine.

Intorno all’ora di pranzo, verso le 12.30, la donna residente a Manerbio, aveva ricevuto a casa una telefonata da parte di uno sconosciuto il quale si era presentato come “maresciallo della Guardia di Finanza”: quest’ultimo aveva riferito alla donna che alcuni suoi colleghi avevano fermato un’autovettura all’interno della quale erano stati trovati gioielli in oro e documenti riconducibili alla pensionata, e che sarebbe quindi passato presso la sua abitazione un “collega” per effettuare un controllo.

Fugge con i preziosi

In un primo momento la donna ha creduto a quanto le era stato riferito: ha quindi proceduto a recuperare alcuni oggetti di valore, tra cui orologi, tre braccialetti e tre anelli in oro, mostrandoli al complice, nel frattempo presentatosi presso l’abitazione qualificandosi come “poliziotto”. L’uomo ha agito nel momento in cui la donna si è allontanata per recuperare alcuni documenti, al suo ritorno non ha più trovato il soggetto che, nel frattempo, si era allontanato portando con se i preziosi.

L’accaduto è stato prontamente segnalato dalla donna ai carabinieri della stazione di Manerbio: in breve i militari sono riusciti ad individuare il soggetto a bordo di una Fiat 600 con all’interno la refurtiva. L’arresto è stato convalidato, il difensore ha richiesto i termini a difesa e il procedimento è stato pertanto rinviato. Nei confronti dell’indagato è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso una Stazione dei Carabinieri della provincia di Caserta.