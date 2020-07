Si sono concluse le indagini preliminari ed è stato denunciato un 57enne flerese

Finto invalido truffa l’Inps per oltre 100mila euro

Dal 2014 a causa di un incidente stradale l’uomo ha percepito indebitamente oltre 87mila euro per l’invalidità e 20mila euro per l’accompagnamento. Sono questi i risultati dell’indagine condotta dal pm Greco della Procura di Brescia e che hanno portato alla denuncia di un 57enne flerese.

Per oltre sei anni è filato tutto liscio fino a quel giorno in cui ha perso le staffe, o meglio le stampelle, e in un bar si è scatenata una culluttazione fisica di cui è stato attivo protagonista. Ai militari giunti sul posto l’uomo ha dichiarato di essere invalido. Qualcosa non li ha convinti e così sono partiti gli accertamenti. A rivelare la verità sono state le immagini della videosorveglianza, presenti nel bar, che hanno mostrato l’uomo durante quell’episodio violento, agile e in piena forza, a dispetto delle stampelle e della riferita mancanza di mobilità. Stando alla sua documentazione medica il 57enne non avrebbe potuto neanche alzarsi autonomamente dalla sedia a dispetto di quanto fatto.