Attenzione

Il Comune invita i cittadini a non aprire la porta e segnalare i falsi addetti alla Polizia Locale

Truffatori porta a porta in azione in territorio rovatese. In questi giorni sono stati segnalati tra Rovato e frazioni alcuni finti tecnici che suonano ai campanelli, qualificandosi come addetti di Acque Bresciane e chiedendo 300 euro in contanti per il cambio del contatore. Si tratta, ovviamente, di una truffa, come confermato dalla stessa società che gestisce il servizio idrico integrato e dal Comune di Rovato, che ha pubblicato un avviso sulla sua pagina Facebook.

Finti tecnici in azione a Rovato: occhio alla truffa

La pretesa di consegna a mano di somme di denaro "cash" da parte dell’utente non è un modus operandi utilizzato dalle aziende che gestiscono le reti idriche, elettriche ecc. Nel caso specifico, il Comune di Rovato ha comunicato ufficialmente che i presunti tecnici che stanno suonando ai campanelli dei rovatesi (chiedendo 300 euro per la sostituzione del contatore) non sono addetti della società Acque Bresciane. La raccomandazione ai cittadini è dunque quella di prestare la massima attenzione, di non aprire la porta e di segnalare immediatamente il tentativo di truffa al Comando della Polizia Locale di Rovato (telefonando al numero 030.7722029), fornendo eventualmente anche il modello del veicolo utilizzato dai finti tecnici e, se possibile, il numero di targa.

Il post del Comune di Rovato